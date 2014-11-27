汽车产业：美国NHTSA命令高田将驾驶座气囊召回范围扩大至全美

高田发言人称公司仍在评估NHTSA发出的信函，目前无法表态会采取什么行动。高田此前曾反对NHTSA促其将召回范围扩大至全美的要求。

有缺陷的高田气囊至少与五起死亡事故相关，都是发生在本田汽车 上。

在全美进行召回将至少影响到五家车企生产的车辆：本田、福特 、菲亚特克莱斯勒 旗下的克莱斯勒集团、马自达 和宝马汽车(BMW) 。

NHTSA尚未对扩大召回后可能涉及的车辆数量进行估算。区域性召回已经涵盖约410万辆汽车。

NHTSA周三致高田高级副总裁Kazuo Higuchi的信函表示，高田此前召回局限于高湿地区，应该扩大，因为加州和北卡罗来纳州报告的事故都发生在非高湿地区。(完) (编译 徐文焰/朱晓军；审校 白云)