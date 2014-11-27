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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 10:44 BJT

台湾股市：盘中上扬，电子股走升

路透台北11月27日 - 台湾股市周四盘中在电子股买盘带动下上扬，受助于海外市场的涨势。

0219GMT，加权股价指数 上涨61.96点至9,184.35点，周三收高0.07%。

电子类指数 上涨0.8%，半导体类指数 扬升1.2%。

全球晶圆代工龙头台积电 涨1.4%，创下纪录新高。面板制造商宸鸿光电 涨3.1%，在近三个月高位附近交投。

美股涨势燃点了台湾股市的乐观人气。美国股市周三升至纪录高位，PHLX半导体指数 收升2.1%，至2001年6月以来最高。(完)
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