台湾股市：盘中上扬，电子股走升

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透台北11月27日 - 台湾股市周四盘中在电子股买盘带动下上扬，受助于海外市场的涨势。
0219GMT，加权股价指数 上涨61.96点至9,184.35点，周三收高0.07%。
电子类指数 上涨0.8%，半导体类指数 扬升1.2%。
全球晶圆代工龙头台积电 涨1.4%，创下纪录新高。面板制造商宸鸿光电 涨3.1%，在近三个月高位附近交投。
美股涨势燃点了台湾股市的乐观人气。美国股市周三升至纪录高位，PHLX半导体指数 收升2.1%，至2001年6月以来最高。(完)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174