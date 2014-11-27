菲律宾数据：第三季经济成长率0.4%，远低于预期

路透马尼拉11月27日 - 菲律宾政府周四公布，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，远低于分析师预估水平，因所有领域成长均有放缓。

接受路透调查的分析师此前预计，菲律宾第三季经济环比增幅为1.4%，较第二季的1.9%有所放缓。

经济规划机构Secretary Arsenio Balisacan在媒体简报会上表示，达到2014年经济成长目标区间6.5-7.5%的低端将是巨大挑战。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)