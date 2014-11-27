中国汇市：人民币早盘略升但不及中间价，购汇活跃短期有走贬动能

* 人民币早盘随中间价走升

* 中间价续涨并刷新八个半月高位

* 购汇盘增强令升幅收窄

* 短期人民币有小幅回调的可能

路透北京11月27日 - 中国人民币兑美元 周四早盘略升，受中间价连续第三日走强并刷新八个半月高位带动。然而在最近几日较活跃的购汇盘压制下，即期汇价逾三个月来首次完全在弱于中间价的一侧波动。

交易员表示，盘初有中资大行大额结汇，一度对人民币升势推波助澜；但随后购汇盘增多，导致人民币升幅收窄。鉴于今年以来央行大幅减少干预，料人民币短期走贬动能相对增强。

“今天还是购汇挺多的，又把（美元）市场价格买上来了。”一股份行交易员称，近期有一些油盘购汇。

他并表示，短期人民币或将小幅回调。未来人民币市场价很有可能在弱于中间价的一侧波动。因为在人民币明显贬值的情况下，央行可能会逆势调升中间价，而市场价则仍可能朝贬值方向波动。

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.1379元，上日收报6.1389元。今日人民币兑美元中间价 为6.132元，上日中间价为6.1354元。

中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。

她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四亚洲早盘小幅下跌，此前美国经济数据欠佳，推动美国公债收益率下滑，降低了投资者对美元的兴趣。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2510/60，上日尾盘为6.251。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1454/74元，上一交易日尾盘报6.148元。