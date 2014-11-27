中国汇市：人民币早盘略升但不及中间价，购汇活跃短期有走贬动能

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
* 人民币早盘随中间价走升
* 中间价续涨并刷新八个半月高位
* 购汇盘增强令升幅收窄
* 短期人民币有小幅回调的可能
路透北京11月27日 - 中国人民币兑美元 周四早盘略升，受中间价连续第三日走强并刷新八个半月高位带动。然而在最近几日较活跃的购汇盘压制下，即期汇价逾三个月来首次完全在弱于中间价的一侧波动。
交易员表示，盘初有中资大行大额结汇，一度对人民币升势推波助澜；但随后购汇盘增多，导致人民币升幅收窄。鉴于今年以来央行大幅减少干预，料人民币短期走贬动能相对增强。
“今天还是购汇挺多的，又把（美元）市场价格买上来了。”一股份行交易员称，近期有一些油盘购汇。
他并表示，短期人民币或将小幅回调。未来人民币市场价很有可能在弱于中间价的一侧波动。因为在人民币明显贬值的情况下，央行可能会逆势调升中间价，而市场价则仍可能朝贬值方向波动。
北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.1379元，上日收报6.1389元。今日人民币兑美元中间价 为6.132元，上日中间价为6.1354元。
中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。
她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四亚洲早盘小幅下跌，此前美国经济数据欠佳，推动美国公债收益率下滑，降低了投资者对美元的兴趣。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2510/60，上日尾盘为6.251。
北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1454/74元，上一交易日尾盘报6.148元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0