主要国家经济指标预测--11月28日****

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 -- 26.5% 企业活动指数 -- 37.8% 0005 英国GfK消费者信心指数 11月 负1 负2 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- -40.3% 房屋开工(较上年同期) -15.0% -14.3% 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.3% +0.5% (较上年同期) +8.6% +9.0% 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +1.5% -3.2% (较上年同期) +1.4% +2.3% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.3% -0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.5% 0800 瑞士KOF领先指标 11月 100.1 99.8 0900 意大利失业率 10月 12.6% 12.6% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.3% +0.4% 1000 欧元区失业率 10月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8% GDP环比年率 +2.1% +3.1% GDP(较前月) 9月 +0.4% -0.1% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.4% (较上年同期) +2.6% +2.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月27日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 +3.0% -- 0030 澳洲资本支出 第三季 +0.2% -1.5% 建筑类资本支出 -1.9% -2.0% 机械类资本支出 +4.4% -1.0% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少1.4 减少0.4 未经季节调整失业人数(万人) 271.7 270 经季节调整失业率 6.6% 6.7% 0900 意大利制造业信心指数 11月 96.3 96.0 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.5% +2.6% 民间贷款 -1.1% -1.0% M3三个月移动平均年增长率 +2.3% -- 1000 欧元区企业景气指数 11月 0.18 -- 经济景气指数 100.8 100.3 工业景气指数 负4.3 负5.4 服务业景气指数 正4.4 正4.1 消费者信心指数 负11.6 负11.6 消费者通胀预期指数 5.3 -- 生产者通胀预期指数 负1.5 -- 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 8.7 8.6 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.6% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字84 赤字111.0 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 80 -- 2145 新西兰建筑许可 10月 +8.8% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -1.6% +0.8% (较上年同期) -3.2% -0.6% 服务业产出(较前月) +0.8% -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 +2.9% +2.9% 全国整体CPI +2.9% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 +2.4% +2.5% 东京地区整体CPI +2.1% -- 2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 +0.9% 持平 (较上年同期) -4.0% -5.1% 2330 日本求才求职比 10月 1.10 1.09 失业率 3.5% 3.6% 2350 日本工业生产 10月初值 +0.2% -0.6% 一个月预估值 +2.3% -- 两个月预估值 +0.4% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +1.4% +1.2% (完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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