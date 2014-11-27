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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--11月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值       前值
    
    11月28日(五)
    0000  新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　   　  11月           --       26.5%
                              企业活动指数                       　　     --       37.8%
    0005  英国GfK消费者信心指数                            11月           负1        负2
    0030  澳洲民间部门信贷                                 10月         +0.5%      +0.5%
              房屋信贷                                                    --       +0.6%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                         10月           --      -40.3%
              房屋开工(较上年同期)                                     -15.0%     -14.3%
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                   11月         +0.3%      +0.5%
                            (较上年同期)                                +8.6%      +9.0%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                         10月         +1.5%      -3.2%
                      (较上年同期)                                      +1.4%      +2.3%
    0745  法国消费者支出(较前月)                           10月         +0.3%      -0.8%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  10月           --       +0.5%
    0800  瑞士KOF领先指标                                  11月         100.1       99.8
    0900  意大利失业率                                     10月         12.6%      12.6%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              11月初值       -0.4%      +0.1%
                                  (较上年同期)                          +0.1%      +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        -0.3%      +0.3%
                                    (较上年同期)                        +0.2%      +0.2%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     11月初值       +0.3%      +0.4%
    1000  欧元区失业率                                     10月         11.5%      11.5%
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)                10月           --        持平
                               (较上年同期)                               --       -1.7%
    1330  加拿大国内生产总值(GDP)(较前季)                 第三季          --       +0.8%
                GDP环比年率                                             +2.1%      +3.1%
                GDP(较前月)                                 9月         +0.4%      -0.1%
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                10月         -0.4%      -0.4%
                                    (较上年同期)                        +2.6%      +2.5%
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    
    11月27日(四)
    0000  澳洲HIA新屋销售(较前月)                          10月          +3.0%         --
    0030  澳洲资本支出                                    第三季         +0.2%       -1.5%
              建筑类资本支出                                             -1.9%       -2.0%
              机械类资本支出                                             +4.4%       -1.0%
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 11月        减少1.4     减少0.4
              未经季节调整失业人数(万人)                                 271.7         270
              经季节调整失业率                                            6.6%        6.7%
    0900  意大利制造业信心指数                             11月           96.3        96.0
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                       10月          +2.5%       +2.6%
                  民间贷款                                               -1.1%       -1.0%
                  M3三个月移动平均年增长率                               +2.3%         --
    1000  欧元区企业景气指数                               11月           0.18         --
                经济景气指数                                             100.8       100.3
                工业景气指数                                             负4.3       负5.4
                服务业景气指数                                           正4.4       正4.1
                消费者信心指数                                          负11.6      负11.6
                消费者通胀预期指数                                         5.3         --
                生产者通胀预期指数                                       负1.5         --
    1200  德国GfK消费者信心指数                           12月             8.7        8.6
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         11月初值           持平       持平
                                  (较上年同期)                           +0.5%      +0.6%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                                 持平      +0.1%
                             (较上年同期)                                +0.6%      +0.6%
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                           第三季         赤字84  赤字111.0
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      12月              80        --
    2145  新西兰建筑许可                                  10月           +8.8%        --
    2300  韩国工业生产(较前月)                            10月           -1.6%      +0.8%
                      (较上年同期)                                       -3.2%      -0.6%
              服务业产出(较前月)                                         +0.8%        --
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     10月           +2.9%      +2.9%
              全国整体CPI                                                +2.9%        --
              东京地区核心CPI(较上年同期)                 11月           +2.4%      +2.5%
              东京地区整体CPI                                            +2.1%        --
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                        10月           +0.9%       持平
                          (较上年同期)                                   -4.0%      -5.1%
    2330  日本求才求职比                                  10月            1.10       1.09
              失业率                                                      3.5%       3.6%      
    2350  日本工业生产                                  10月初值         +0.2%      -0.6%
              一个月预估值                                               +2.3%        --
              两个月预估值                                               +0.4%        --
    2350  日本零售销售(较上年同期)                        10月           +1.4%      +1.2%
    (完)
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