中美关系：两国年底前就检视中国会计公司达成协议的前景仍存疑

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透纽约11月26日 - 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)表示，与中国方面就PCAOB检查中国会计公司一事进行的谈判进入到一个“艰难而令人沮丧的阶段”。这是美国长期以来在寻求解决中国国内企业审计问题的过程中，遭遇的最新挫折。
两国会计监管机构在今年稍早就检视会计公司达成谅解，“在中国的官僚体制下，能做到这个程度已经很不容易了，”PCAOB主席Jim Doty指出。
Doty是在PCAOB上周举行的顾问小组会议上发表此番言论的。
Doty在7月曾对路透表示，他预计中美今年内能达成会计公司检视协议，此前两国在会计公司监管问题上曾长时间处于僵持状态。
他在周三接受访问时表示，他对年底前达成协议“并不乐观”，但相信有望在三个月内可以实现。
PCAOB多年来一直致力于获准检视为在美上市外国企业提供服务的会计公司。目前只有中国等少数几个国家仍禁止这一做法。
在美国上市的中国企业接连爆出会计丑闻，导致投资者在近几年蒙受了数以十亿美元计的损失，令人对会计公司的审计质量感到担忧。
中国国内的保密法规禁止会计公司向调查这些丑闻的美国监管机构提供相关文件，而主权疑虑也阻碍两国达成会计公司检视协议。(完)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174