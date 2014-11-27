中美关系：两国年底前就检视中国会计公司达成协议的前景仍存疑

路透纽约11月26日 - 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)表示，与中国方面就PCAOB检查中国会计公司一事进行的谈判进入到一个“艰难而令人沮丧的阶段”。这是美国长期以来在寻求解决中国国内企业审计问题的过程中，遭遇的最新挫折。

两国会计监管机构在今年稍早就检视会计公司达成谅解，“在中国的官僚体制下，能做到这个程度已经很不容易了，”PCAOB主席Jim Doty指出。

Doty是在PCAOB上周举行的顾问小组会议上发表此番言论的。

Doty在7月曾对路透表示，他预计中美今年内能达成会计公司检视协议，此前两国在会计公司监管问题上曾长时间处于僵持状态。

他在周三接受访问时表示，他对年底前达成协议“并不乐观”，但相信有望在三个月内可以实现。

PCAOB多年来一直致力于获准检视为在美上市外国企业提供服务的会计公司。目前只有中国等少数几个国家仍禁止这一做法。

在美国上市的中国企业接连爆出会计丑闻，导致投资者在近几年蒙受了数以十亿美元计的损失，令人对会计公司的审计质量感到担忧。