《焦点》全球矿商大幅削减成本，供应商生意难做面临亏损交易

**苦苦支撑**

为了回收现金并避免丢失市场份额，一些供应商正在亏本出清库存。

另一些供应商则别出心裁，比如向陷于困境的矿业公司提供融资，以换取未来的业务。

设备租赁公司Emeco Holdings 在截至2014年6月的一年当中，出售了价值约6,000万美元的闲置资产。

总部设在美国的钻探业巨擘Boart Longyear 最近进行重组，让美国不良债务投资公司Centerbridge Partners占了大股，从而避免倒闭。该公司的客户包括必和必拓 和力拓 。

“很不幸，在澳洲我们看到的仍然是荒谬的定价，”钻探与爆破服务公司Ausdrill的董事长Terence O'Connor对股东表示。“这样企业中肯定会有一些要碰壁。”

Ausdrill因一家客户倒闭而遭受打击，同时合同的谈判问题也十分棘手，该公司股价接近12年低点。为改善未来前景，Ausdrill为小型矿产公司Azumah Resources 和Mutiny Gold 提供资金帮助，是为了在今后的业务中得到优先待遇。

其他公司也将不得不想方设法保住业务，否则就有被吞并的危险。

“目前(矿产)行业也许还可以支撑较多的供应商，”安永全球矿业与金属部门负责人Mike Elliott说，“我的确认为，将会出现一些行业整合，让供应商的数目降下来。”(完)