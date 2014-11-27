《焦点》全球矿商大幅削减成本，供应商生意难做面临亏损交易

韩国已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
**苦苦支撑**
为了回收现金并避免丢失市场份额，一些供应商正在亏本出清库存。
另一些供应商则别出心裁，比如向陷于困境的矿业公司提供融资，以换取未来的业务。
设备租赁公司Emeco Holdings 在截至2014年6月的一年当中，出售了价值约6,000万美元的闲置资产。
总部设在美国的钻探业巨擘Boart Longyear 最近进行重组，让美国不良债务投资公司Centerbridge Partners占了大股，从而避免倒闭。该公司的客户包括必和必拓 和力拓 。
“很不幸，在澳洲我们看到的仍然是荒谬的定价，”钻探与爆破服务公司Ausdrill的董事长Terence O'Connor对股东表示。“这样企业中肯定会有一些要碰壁。”
Ausdrill因一家客户倒闭而遭受打击，同时合同的谈判问题也十分棘手，该公司股价接近12年低点。为改善未来前景，Ausdrill为小型矿产公司Azumah Resources 和Mutiny Gold 提供资金帮助，是为了在今后的业务中得到优先待遇。
其他公司也将不得不想方设法保住业务，否则就有被吞并的危险。
“目前(矿产)行业也许还可以支撑较多的供应商，”安永全球矿业与金属部门负责人Mike Elliott说，“我的确认为，将会出现一些行业整合，让供应商的数目降下来。”(完)
(编译 高琦/王颖/郑茵 审校 李爽/朱晓军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 9.9 9.8 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差31.05 0800 意大利制造业企业信心指数 4月 107.0 107.1 消费者信心指数 107.5 107.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差17.2 0900 欧元区企业景气指数
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