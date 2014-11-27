金属期市：伦铜上涨，受欧洲央行扩大宽松预期提振

美国10月消费者支出温和增加，且一项衡量企业支出计划的指标连续第二个月下滑，暗示经济增速有些减慢。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金350亿元人民币。

欧盟执委会周三提出规模3,000亿欧元(3,750亿美元)、振兴欧洲经济的计划。该计划规模是欧盟贡献资金的15倍，需要民间投资者出资才能运作，但一些人对此表示怀疑。

澳洲镍矿商Western Areas 与中国金川国际 签订采购合约，必和必拓 在澳洲的Nickel West精炼厂失去了潜在重要镍矿来源。 (完)

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