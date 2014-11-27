《国际主要央行公开市场操作一览》--11月27日

路透上海11月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月末结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/26 两天逆回购 -1,482.84 0.07%

11/25 隔夜逆回购 -1,466.79 0.07%

11/24 隔夜逆回购 -1,335.59 0.07%

11/21 三天逆回购 -1,624.69 0.07%

11/20 隔夜逆回购 -1,630.34 0.07%

《本周主要新闻》

--根据会议记录，三家美国联邦储备理事会(美联储/FED)辖区银行10月再次展开努力，要求美联储提高紧急贷款利率。美联储会议记录显示，在10月28-29日的政策会议之前，达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行提出将贴现率从0.75%上调至1%的要求。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/25 七天期反向交易 1,143.038 0.05%(固定利率)

11/26 91天期反向交易 183.477 0bp(固定利差)

《本周主要新闻》

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。欧洲央行已经开始买进担保债券和有资产担保的证券(ABS)，希望把资产负债表规模扩大到2012年初时的水平，比目前高约1万亿(兆)欧元。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 168,830

上周三 167,170

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当期变化 1,660

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦强调，央行准备好进一步扩大刺激来达成物价目标，面对外界批评央行上月的货币宽松举措加剧日圆贬值，黑田也坚持其立场。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行854.5亿台币存单，与当日存单到期金额相同，存单发行余额持平。

--台湾央行周二公布，共发行964亿台币存单，与当日存单到期金额969亿相较，存单发行余额减5亿。