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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 11:38 BJT

《全球市场》亚洲股市走高，油价跌至四年新低

他还表示，欧洲央行可能以每个国家在ECB的出资比例为基准，来确定各国债券具体购买规模。

周四美国市场因感恩节假期休市，一些市场成交低迷，但OPEC暗示本周可能不会做出减产决定，扰动油市走势。

石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。

美国原油期货 跌1%至每桶72.61美元，创2010年9月以来低点；布兰特原油 跌逾1%至76.73美元。(完) (编译 陈宗琦/王丽鑫/朱晓军/孙茉莉/李爽 审校 戴素萍/艾茂林/高琦)
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