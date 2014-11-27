表格：德国11月经季节调整失业人口降1.4万人至287.2万，失业率6.6%

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透柏林11月27日 - 德国联邦劳工局周四公布：
* 11月经季节调整的失业人口减少1.4万人至287.2万(路透调查预估为减少0.4万)
* 11月经季节调整的失业率为6.6%，10月修正为6.6%
* 11月未经季节调整的总失业人口降至271.7万人，10月为273.3
以下为详细表格
2014年11月 2014年10月 2013年11月
变动 (经调整) -14,000 -23,000 +8,000
人数 (经调整,百万) 2.872 2.886 2.970
失业率 (经调整,%) 6.6 6.6 6.9
变动 (未经调整) -16,000 -75,000 +4,955
人数 (未经调整，百万) 2.717 2.733 2.806
失业率 (未经调整,%) 6.3 6.3 6.5 (完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。