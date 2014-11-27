版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 17:03 BJT

表格：德国11月经季节调整失业人口降1.4万人至287.2万，失业率6.6%

路透柏林11月27日 - 德国联邦劳工局周四公布：

* 11月经季节调整的失业人口减少1.4万人至287.2万(路透调查预估为减少0.4万)

* 11月经季节调整的失业率为6.6%，10月修正为6.6%

* 11月未经季节调整的总失业人口降至271.7万人，10月为273.3

以下为详细表格

2014年11月 2014年10月 2013年11月

变动 (经调整) -14,000 -23,000 +8,000

人数 (经调整,百万) 2.872 2.886 2.970

失业率 (经调整,%) 6.6 6.6 6.9

变动 (未经调整) -16,000 -75,000 +4,955

人数 (未经调整，百万) 2.717 2.733 2.806

失业率 (未经调整,%) 6.3 6.3 6.5 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐