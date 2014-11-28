《香港重要政经日程》--11月28日-12月5日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
================== 今日重要政经消息=================
11月28日（周五）
-- 公布10月份货币供应M-3。
*-- 中国枫叶教育 首日挂牌。
*-- 东瀛游 首日挂牌。
-- 翠华控股 公布中期业绩。
-- 大家乐 公布中期业绩。
-- 大快活 公布中期业绩。
-- 美亚娱乐 公布中期业绩。
-- 银基集团 公布中期业绩。
*--10:30 金地商置 股东特别大会。
*--10:30 协鑫新能源 中期业绩记者会。
*--11:15 波司登 中期业绩记者会。
*--12:00 汇贤产业信托 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月1日（周一）
-- 公布10月份零售销售数字。
*-- 港交所 首批伦敦金属小型期货开始交易。
*--09:30 卜蜂国际 股东特别大会。
*--11:00 水务地产集团 股东特别大会。
*12月2日（周二）
-- 丘钛科技 首日挂牌。
-- 网龙 公布第三季业绩。
*12月3日（周三）
-- 汇丰公布11月份PMI。
-- 港通控股 公布第三季业绩。
*12月5日（周五）
-- 金管局公布11月份外汇储备资产。
-- 飞鱼科技 首日挂牌。
-- 普拉达 公布第三季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。