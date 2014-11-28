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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 08:13 BJT

《香港重要政经日程》--11月28日-12月5日

================== 今日重要政经消息=================

11月28日（周五）

-- 公布10月份货币供应M-3。

*-- 中国枫叶教育 首日挂牌。

*-- 东瀛游 首日挂牌。

-- 翠华控股 公布中期业绩。

-- 大家乐 公布中期业绩。

-- 大快活 公布中期业绩。

-- 美亚娱乐 公布中期业绩。

-- 银基集团 公布中期业绩。

*--10:30 金地商置 股东特别大会。

*--10:30 协鑫新能源 中期业绩记者会。

*--11:15 波司登 中期业绩记者会。

*--12:00 汇贤产业信托 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月1日（周一）

-- 公布10月份零售销售数字。

*-- 港交所 首批伦敦金属小型期货开始交易。

*--09:30 卜蜂国际 股东特别大会。

*--11:00 水务地产集团 股东特别大会。

*12月2日（周二）

-- 丘钛科技 首日挂牌。

-- 网龙 公布第三季业绩。

*12月3日（周三）

-- 汇丰公布11月份PMI。

-- 港通控股 公布第三季业绩。

*12月5日（周五）

-- 金管局公布11月份外汇储备资产。

-- 飞鱼科技 首日挂牌。

-- 普拉达 公布第三季业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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