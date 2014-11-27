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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 17:24 BJT

表格：欧元区10月M3货供额年率为增长2.5%--欧洲央行

路透法兰克福11月27日 - 欧洲央行周四公布，欧元区10月面向家庭和企业的贷款进一步萎缩，但下降速度较上月略为放缓。货币供给增速保持不变。

以下为详细数据(经季节调整)：

10月 9月 前值

M3货供额年增长率 2.5 2.5 (2.5)

M3三个月移动平均年增长率 2.3 2.1 (2.1)

总信贷年增长率 -1.3 -1.6 (-1.5)

民间部门信贷年增长率 -1.7 -1.9 (-1.8)

--放款年增率 -1.1 -1.2 (-1.2)

针对家庭的放款年增率 -0.4 -0.5 (-0.5)

--消费信贷 0.1 -1.1 (-1.0)

--购房贷款 -0.2 -0.1 (-0.1)

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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