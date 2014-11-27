表格：欧元区10月M3货供额年率为增长2.5%--欧洲央行

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透法兰克福11月27日 - 欧洲央行周四公布，欧元区10月面向家庭和企业的贷款进一步萎缩，但下降速度较上月略为放缓。货币供给增速保持不变。
以下为详细数据(经季节调整)：
10月 9月 前值
M3货供额年增长率 2.5 2.5 (2.5)
M3三个月移动平均年增长率 2.3 2.1 (2.1)
总信贷年增长率 -1.3 -1.6 (-1.5)
民间部门信贷年增长率 -1.7 -1.9 (-1.8)
--放款年增率 -1.1 -1.2 (-1.2)
针对家庭的放款年增率 -0.4 -0.5 (-0.5)
--消费信贷 0.1 -1.1 (-1.0)
--购房贷款 -0.2 -0.1 (-0.1)
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。