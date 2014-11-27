香港个股：小南国近2亿港元购Pokka中港澳业务，拓咖啡及西式餐饮市场

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透香港11月27日 - 中国高端餐饮连锁集团--小南国餐饮控股有限公司 周四宣布，将斥资1.95亿港元收购百佳（香港）有限公司（＂Pokka HK＂）中港澳业务的65%股权，与Pokka HK管理团队共同在中港澳三地发展咖啡及大众化西式休闲餐饮业务。
公司的声明称，Pokka HK董事经理黄水晶拥有其余35%股权。整项交易中小南国及黄水晶共支付3亿港元，向Pokka Corporation (Singapore) Pte. Ltd.购入Pokka HK全部股本，Pokka HK已获得一份由明年1月起、为期25年、可在中国、香港及澳门独家使用＂Pokka Café＂标志的特许经营权。
＂此次收购是小南国执行多品牌策略的战略性一步，将为公司带来西餐方面的专业能力。＂小南国董事长王慧敏称。
黄水晶则指出，Pokka HK在港澳地区经营20年，一直计画进军内地市场。与小南国组成策略联盟后，双方将利用Pokka Café 等品牌的优势和小南国的市场经验，拓展内地迅速发展的咖啡及大众化西式休闲餐饮业态市场。
截至今年6月，Pokka HK在香港和澳门拥有12个品牌共34家餐厅，包括17家营运百佳咖啡及特色咖啡餐厅、两家营运Buono Nuobo（意大利餐厅）及一家营运Copper Luwak（咖啡店）。
其他14家提供日式餐饮，包括五家营运Tonkichi（日式炸猪排餐厅）、五家营运Mikichi（拉面餐厅）及四家营运具有若干特色的新餐厅。
小南国表示，公司亦将考虑在中国开发日式炸猪排餐厅的Tonkichi品牌。
小南国早盘尾段股价涨近1%，报1.07港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174