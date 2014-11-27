香港个股：小南国近2亿港元购Pokka中港澳业务，拓咖啡及西式餐饮市场

路透香港11月27日 - 中国高端餐饮连锁集团--小南国餐饮控股有限公司 周四宣布，将斥资1.95亿港元收购百佳（香港）有限公司（＂Pokka HK＂）中港澳业务的65%股权，与Pokka HK管理团队共同在中港澳三地发展咖啡及大众化西式休闲餐饮业务。

公司的声明称，Pokka HK董事经理黄水晶拥有其余35%股权。整项交易中小南国及黄水晶共支付3亿港元，向Pokka Corporation (Singapore) Pte. Ltd.购入Pokka HK全部股本，Pokka HK已获得一份由明年1月起、为期25年、可在中国、香港及澳门独家使用＂Pokka Café＂标志的特许经营权。

＂此次收购是小南国执行多品牌策略的战略性一步，将为公司带来西餐方面的专业能力。＂小南国董事长王慧敏称。

黄水晶则指出，Pokka HK在港澳地区经营20年，一直计画进军内地市场。与小南国组成策略联盟后，双方将利用Pokka Café 等品牌的优势和小南国的市场经验，拓展内地迅速发展的咖啡及大众化西式休闲餐饮业态市场。

截至今年6月，Pokka HK在香港和澳门拥有12个品牌共34家餐厅，包括17家营运百佳咖啡及特色咖啡餐厅、两家营运Buono Nuobo（意大利餐厅）及一家营运Copper Luwak（咖啡店）。

其他14家提供日式餐饮，包括五家营运Tonkichi（日式炸猪排餐厅）、五家营运Mikichi（拉面餐厅）及四家营运具有若干特色的新餐厅。

小南国表示，公司亦将考虑在中国开发日式炸猪排餐厅的Tonkichi品牌。