表格：欧元区11月经济景气指数升至100.8，高于调查预估的100.3

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任

路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。