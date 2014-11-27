表格：欧元区11月经济景气指数升至100.8，高于调查预估的100.3

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透布鲁塞尔11月27日 - 欧盟执委会周四公布：
* 欧元区11月经济景气指数升至100.8(路透调查为100.3)，10月为100.7
* 11月企业景气指数为0.18，10月修正为0.06
* 11月工业景气指数为负4.3，10月为负5.1； 11月服务业景气指数为正4.4，10月为正4.4
* 欧元区11月消费者信心指数降至负11.6，10月为负11.1
* 11月消费者通胀预期指数为5.3，10月为5.3
* 11月生产者通胀预期指数为负1.5，10月修正为正0.3
详细数据如下：
欧元区 9月 10月 11月
经济景气 99.9 100.7 100.8
工业 -5.5 -5.1 -4.3
服务业 3.2 4.4 4.4
消费 -11.4 -11.1 -11.6
生产者通胀预期 -1.9 0.3 -1.5
消费者通胀预期 4.0 5.3 5.3
企业信心 0.02 0.06 0.18
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
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