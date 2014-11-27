版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 18:11 BJT

表格：欧元区11月经济景气指数升至100.8，高于调查预估的100.3

路透布鲁塞尔11月27日 - 欧盟执委会周四公布：

* 欧元区11月经济景气指数升至100.8(路透调查为100.3)，10月为100.7

* 11月企业景气指数为0.18，10月修正为0.06

* 11月工业景气指数为负4.3，10月为负5.1； 11月服务业景气指数为正4.4，10月为正4.4

* 欧元区11月消费者信心指数降至负11.6，10月为负11.1

* 11月消费者通胀预期指数为5.3，10月为5.3

* 11月生产者通胀预期指数为负1.5，10月修正为正0.3

详细数据如下：

欧元区 9月 10月 11月

经济景气 99.9 100.7 100.8

工业 -5.5 -5.1 -4.3

服务业 3.2 4.4 4.4

消费 -11.4 -11.1 -11.6

生产者通胀预期 -1.9 0.3 -1.5

消费者通胀预期 4.0 5.3 5.3

企业信心 0.02 0.06 0.18

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐