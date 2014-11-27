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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 18:28 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月27日

路透伦敦11月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 161,950 -175

锡 11,760 -250

铅 217,900 -25

锌 669,075 +2,725

铝 4,332,400 -10,025

镍 401,850 +1,854

铝合金 26,760 持平

NASAAC 77,420 -20

*NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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