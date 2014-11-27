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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 06:14 BJT

****日韩经济指标预测--11月28日-12月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
     
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 
    
    11月24日当周 
    
    11月28日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     10月          --      -40.3%
             房屋开工(较上年同期)                               -15.0%      -14.3%
    
    11月30日(日)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第三季          --       +3.0%
    
    12月1日当周
    
    12月1日(一) 
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                    11月           --        48.7
    0000 韩国出口(较上年同期)                    11月初值        +2.8%       +2.3%
             进口(较上年同期)                                    -2.1%       -3.0%
             贸易收支(亿美元)                                       --      顺差74    
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               11月           --        52.1
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)             11月         持平       -0.3%
                              (较上年同期)                       +1.2%       +1.2%
    
    12月2日(二)
    0130 日本加班工资                                10月           --       +1.6%
     --  韩国外汇储备(亿美元)                        11月           --     3,637.2
    
    12月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值        --       +0.9%
                              (较上年同期)                          --       +3.2%
    
    12月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       11月            --      12,659
    
    12月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                       10月            --        +1.4
             领先指标                                               --        +1.2 (完)
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