日韩经济指标预测--11月28日-12月5日****

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月28日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- -40.3% 房屋开工(较上年同期) -15.0% -14.3% 11月30日(日) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +3.0% 12月1日当周 12月1日(一) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 11月 -- 48.7 0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 +2.8% +2.3% 进口(较上年同期) -2.1% -3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差74 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.1 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月 持平 -0.3% (较上年同期) +1.2% +1.2% 12月2日(二) 0130 日本加班工资 10月 -- +1.6% -- 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,637.2 12月3日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.2% 12月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,659 12月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- +1.4 领先指标 -- +1.2 (完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。