台湾货币市场：拆入需求不明显，跨月短率持稳

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
* 拆入需求不高，跨月资金取得容易
* 票券商压低跨月短票利率，吸引跨年资金
* 投信资金分配不均，RP大致持平
记者 董永年
路透台北11月27日 - 台湾银行间跨月短率周四持稳。资金调度人士表示，由于可提供跨月资金的银行都已加入拆款行列，今日拆款利率仍维持上日水准，并未进一步走扬。
他们指出，本月底紧缩效应不明显的原因，可能在于大型行库原本预期走钱的状况没有发生，也有的是大额借款客户到期还款，使得资金缺口缩小。
“总不能每个月都难过吧？感觉比上个月好多了。”一位拆入方的公股银行交易员说。
另一民营银行资金调度人士则称，这两天又陆续有银行加入拆款行列，资金不缺。
本地时间11:50时：
--台币兑美元 走升8.2分，报30.870。
--台湾加权股价指数 上涨0.66%，报9,182.44点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.384%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日利率区间在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.550%，上日为0.380-0.550%；两周拆款利率区间暂在0.41-0.55%，上日在0.388-0.55%。
**压低年内短票利率**
短票市场方面，票券商指出，由于市况偏宽裕，取得年内资金没有压力，因此尽量压低跨月短票利率，藉此吸引客户将落点跨过新历年。
票券商表示，今日30天自保短票的利率开在0.60-0.61%，但跨年则开在0.65-0.66%。希望藉由5个基点的利差，吸引客户购买跨年短票。
“跨年若要0.70%，可能要等到12月中过后才会有。”一位票券商资金调度人士说。
他表示，若客户此时买跨年短票，可以享受整段0.65-0.66%的利率，不需要先忍受偏低的利率。
一公股银行交易主管则称，0.65%的跨年短票引不起兴趣，但向票券商开0.7%，也没人理。
今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63%；跨年短票利率成交大区间在0.65-0.70%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.615%，较前日的0.617%略走低。
今日央行存单到期金额为3,234亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，落点为周五3,589亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负92亿台币，累积超额准备为4,331亿台币、加计前期1%的超额准备为5,037亿台币。
**投信资金分配不均**
台湾债券市场附买回(RP)利率维持平稳。资金交易人士认为，月底因应基金赎回压力，投信端资金略显分配不均，仍有少数投信陆续解钱，但大多数投信资金仍算平稳，RP利率大致持平既有区间。
市场调度人士指出，明日为月底最后一个交易日，却仍有外币债交割，但金额不大，并未有寿险端提前解钱因应，加以本月底资金紧缩效应并不明显，料月底RP利率可望持稳既有区间。
〞月底前大概没有什么变数了。〞一位大型证券商交易员说。
另有票券商交易员指出，今日RP券源到单量偏少，公司资金缺口也小，且跨月资金调度平顺，月底RP利率暂无变化。
今日证券商债券附买回交投以跨月天期为主，跨月公债RP利率主要成交在0.54-0.55%，少数月内公债RP交投区间则在0.53-0.54%；跨月公司债RP成交区间在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，月内公司债RP成交区间则在0.62-0.63%，交投大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
本周债券交割因子仍有周五荷兰水利银行(NWB)2.5亿美元外币债、马来亚银行 5亿美元外币债及光鼎电子 2亿台币转换公司债。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0