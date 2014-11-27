《全球汇市》美元兑日圆下滑，因隔夜美国经济数据普遍低迷

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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市场关注欧洲央行总裁德拉吉今天稍晚的讲话，他可能会暗示启动购债计划的时间点。
澳元 升0.3%至0.8572美元；此前澳洲资本支出数据好于预期，限缩澳元跌幅。
澳洲第三季资本支出较前季增长0.2%，市场预估为下滑1.5%。
该数据协助澳元脱离周三触及的四年低位0.8480美元，当时澳洲央行官员称澳元估值过高的评论，导致澳元下跌。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2508 1.2505 +0.02 -9.00 1.3745
美元/日圆 117.31 117.72 -0.35 +11.41 105.30
欧元/日圆 146.73 147.21 -0.33 +1.38 144.73
美元/瑞郎 0.9611 0.9611 +0.00 +7.65 0.8928
英镑/美元 1.5789 1.5790 -0.01 -4.63 1.6556
美元/加元 1.1254 1.1242 +0.11 +5.97 1.0620
澳元/美元 0.8586 0.8546 +0.47 -3.67 0.8913
新西兰元/美元 0.7900 0.7870 +0.38 -3.73 0.8206
澳元/日圆 100.720 100.600 +0.12 +7.32 93.850
新西兰元/日圆 92.670 92.650 +0.02 +7.24 86.410
英镑/日圆 185.22 185.88 -0.36 +6.25 174.33
澳元/新西兰元 1.0861 1.0852 +0.08 +0.12 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174