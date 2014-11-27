版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 12:10 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因隔夜美国经济数据普遍低迷

市场关注欧洲央行总裁德拉吉今天稍晚的讲话，他可能会暗示启动购债计划的时间点。

澳元 升0.3%至0.8572美元；此前澳洲资本支出数据好于预期，限缩澳元跌幅。

澳洲第三季资本支出较前季增长0.2%，市场预估为下滑1.5%。

该数据协助澳元脱离周三触及的四年低位0.8480美元，当时澳洲央行官员称澳元估值过高的评论，导致澳元下跌。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2508 1.2505 +0.02 -9.00 1.3745

美元/日圆 117.31 117.72 -0.35 +11.41 105.30

欧元/日圆 146.73 147.21 -0.33 +1.38 144.73

美元/瑞郎 0.9611 0.9611 +0.00 +7.65 0.8928

英镑/美元 1.5789 1.5790 -0.01 -4.63 1.6556

美元/加元 1.1254 1.1242 +0.11 +5.97 1.0620

澳元/美元 0.8586 0.8546 +0.47 -3.67 0.8913

新西兰元/美元 0.7900 0.7870 +0.38 -3.73 0.8206

澳元/日圆 100.720 100.600 +0.12 +7.32 93.850

新西兰元/日圆 92.670 92.650 +0.02 +7.24 86.410

英镑/日圆 185.22 185.88 -0.36 +6.25 174.33

澳元/新西兰元 1.0861 1.0852 +0.08 +0.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 洪曦/王颖/陈宗琦/王丽鑫/朱晓军/李爽/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐