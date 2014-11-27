中国债市动态：现券收益率窄幅波动，正回购暂停利好尚不明显

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透上海11月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)窄幅波动。交易人士表示，虽然央行首度暂停四个月以来的正回购操作，盘初收益率一度小幅下行，但其对月末资金面缓解作用有限，再加上前期债市收益率已经累积一定跌幅，随后收益率则走升，全天变化有限。
“现券(收益率)下了一点又回来了,都是一波游，正回购停了，也就兑现一下利好，”北京一银行交易员表示，近期债市利好太多了，正回购操作量也不大，而且还有国库现金存款到期，所以今天市场反应不算大。
对于IRS走势，他表示，repo中短端整体较上日收盘走升3-4bp,幅度亦相对有限。
中国央行公开市场今日将不进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金350亿元人民币。 但今日还有600亿元国库现金存款到期，市场流动性仍旧小幅回笼。
"现在市场就是YY市，没消息了就震荡，“上海一银行交易员表示，"正回购停了，接下来要预期逆回购出山，不管怎么说也得到年底了,肯定要放钱的。”
上述交易员表示，债市短期调整压力并不明显，总体来看债市的牛市的大方向是没有问题，就看通过央行政策信号如何，来把握节奏了，不排除收益率底部震荡时间会比较漫长。
中国央行副行长胡晓炼周四表示，稳健的货币政策取向没有改变，不能将降息理解为货币政策放松，目前没有转变货币政策取向的需求。她并称，中国经济增速7.4%是合理经济区间，对于经济持续健康成长充满信心。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 最新成交收益率报3.90%，上日尾盘为3.8934%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.626元，较上日结算价涨0.086元，或0.09%。(完) (发稿 吴芳; 审校 吴云凌)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174