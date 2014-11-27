中国债市动态：现券收益率窄幅波动，正回购暂停利好尚不明显

路透上海11月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)窄幅波动。交易人士表示，虽然央行首度暂停四个月以来的正回购操作，盘初收益率一度小幅下行，但其对月末资金面缓解作用有限，再加上前期债市收益率已经累积一定跌幅，随后收益率则走升，全天变化有限。

“现券(收益率)下了一点又回来了,都是一波游，正回购停了，也就兑现一下利好，”北京一银行交易员表示，近期债市利好太多了，正回购操作量也不大，而且还有国库现金存款到期，所以今天市场反应不算大。

对于IRS走势，他表示，repo中短端整体较上日收盘走升3-4bp,幅度亦相对有限。

中国央行公开市场今日将不进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金350亿元人民币。 但今日还有600亿元国库现金存款到期，市场流动性仍旧小幅回笼。

"现在市场就是YY市，没消息了就震荡，“上海一银行交易员表示，"正回购停了，接下来要预期逆回购出山，不管怎么说也得到年底了,肯定要放钱的。”

上述交易员表示，债市短期调整压力并不明显，总体来看债市的牛市的大方向是没有问题，就看通过央行政策信号如何，来把握节奏了，不排除收益率底部震荡时间会比较漫长。

中国央行副行长胡晓炼周四表示，稳健的货币政策取向没有改变，不能将降息理解为货币政策放松，目前没有转变货币政策取向的需求。她并称，中国经济增速7.4%是合理经济区间，对于经济持续健康成长充满信心。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 最新成交收益率报3.90%，上日尾盘为3.8934%。