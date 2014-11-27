日本债市：公债价格小幅走高，10年期公债收益率接近20个月低点

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
早盘时段，当前的两年期公债没有交投，五年期公债收益率 持平于0.105%。
指标10年期公债收益率 小跌0.5个基点，至0.425%，为2013年4月初以来最低水平。
超长期公债方面，20年期公债收益率,下跌1.5个基点，至1.190%；30年期收益率 持平于1.400%。
10年期公债期货12月合约 涨0.12点，至146.85，之前一度触及146.88的历史新高。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.105% +0.0 0.105%
10年期公债 0.425% -0.5 0.430%
20年期公债 1.195% -1.0 1.205%
30年期公债 1.395% -0.5 1.400%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.85 +0.12 146.73
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 李爽/白云)
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0