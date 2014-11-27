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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 12:19 BJT

日本债市：公债价格小幅走高，10年期公债收益率接近20个月低点

早盘时段，当前的两年期公债没有交投，五年期公债收益率 持平于0.105%。

指标10年期公债收益率 小跌0.5个基点，至0.425%，为2013年4月初以来最低水平。

超长期公债方面，20年期公债收益率,下跌1.5个基点，至1.190%；30年期收益率 持平于1.400%。

10年期公债期货12月合约 涨0.12点，至146.85，之前一度触及146.88的历史新高。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.105% +0.0 0.105%

10年期公债 0.425% -0.5 0.430%

20年期公债 1.195% -1.0 1.205%

30年期公债 1.395% -0.5 1.400%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.85 +0.12 146.73

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 李爽/白云)
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