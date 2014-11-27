香港新股：大连万达将在下周一向港交所递交IPO申请-IFR

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透香港11月27日 - 汤森路透旗下IFR周三稍晚引述知情人士消息称，中国房地产开发商--大连万达商业地产将在下周一申请港交所批准其最高60亿美元的首次公开发行(IPO)计划。该公司是富商王健林旗下大连万达集团的子公司。
另一直接知悉计划的人士周四称，预计该IPO交易仍将在2014年底前完成。
“今年上市的计划没有改变，”该消息人士称。由于IPO细节尚未公开，该人士拒绝具名。
IFR周一报导称，大连万达商业地产已获中国证监会批准其高至60亿美元香港IPO，这为公司本周稍后寻求港交所批准上市申请清除障碍。
IFR称，中国国际金融有限公司(CICC)和汇丰受聘担任IPO保荐人，美银美林、中银国际、高盛和瑞银担任交易牵头行。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174