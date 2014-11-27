《中国公开市场回购未到期一览表》--11月27日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 350 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/12/2 14 3.40 200 2014/12/4 14 3.40 100 2014/12/9 14 3.20 50 当月累计 350 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回 购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，自7月末开始，正回购期限一直为14天 期。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二和三季度未开展SLF，期末 余额为零。在三季度，央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国 有及股份等银行投放5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。 另外，央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期 稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 边竞； 审校 李宏薇)