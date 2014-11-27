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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 13:03 BJT

香港股市：早盘小幅拉回修正，恒指跌约0.5%

路透香港11月27日 - 香港股市周四早盘小幅拉回修正。

截至中午时分，香港恒生指数 下跌0.5%，报23,995.28点。恒生国企指数 跌0.2%，报11,033.03点。

分析师表示，港股投资者对12月初的中国中央经济工作会议会提出什么样的刺激政策和国内生产总值(GDP)展望感到不安。(完)
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