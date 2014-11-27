汽车产业：丰田汽车将召回更多涉及高田安全气囊问题的车辆

丰田表示，这些召回的车款并未传出任何相关的受伤或致死案例。

另外，国土交通省官员表示，丰田小型车部门大发汽车 因相同问题也提出将在日本召回27,571辆Mira车款，是大发汽车首度因高田气囊安全性的问题所进行的召回行动。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)