亚洲金融：印尼财政部签署备忘录，加入中国支持的亚投行

路透雅加达11月27日 - 据中国驻印尼使馆官网声明，印尼财政部已经签署筹建亚洲基础设施投资银行(亚投行)的备忘录。

声明称，印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周二签署该备忘录，中国驻印尼大使谢锋见证签署。声明还配有签约仪式照片。

“印尼高度重视亚投行倡议，一直积极支持并参与筹建进程，”声明中引述班邦讲话称。

印尼内阁秘书Andi Widjajanto稍晚表示，该备忘录尚未最终敲定，因为财政部和外交部还在处理过程中。