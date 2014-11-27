国际油市：油价跌至四年低点，OPEC会议减产希望渺茫

港报财经评论：季绩有惊喜，寻顶未肯停--信报4月27日
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
指标布兰特原油期货 一度跌逾1美元，至每桶76.28美元，为2010年9月以来最低。美国原油期货 跌幅也一度超过1美元，至日低每桶72.61美元。
0444 GMT，两种指标原油扳回部分跌幅，分别报每桶76.62美元和72.82美元。
中国和美国石油库存增加提高了可利用的供应，进一步打压油价。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，11月21日止当周原油库存上升190万桶，分析师原预期增加46.7万桶。
中国的石油战略储备估计较已公布的官方计划高出一倍，这个全球最大的能源消费国利用油价下滑的时机加强在全球油市的地位。据业内和咨询机构编纂的数据，中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备，远超过官方计划的15天。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 9.9 9.8 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差31.05 0800 意大利制造业企业信心指数 4月 107.0 107.1 消费者信心指数 107.5 107.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差17.2 0900 欧元区企业景气指数