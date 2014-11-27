版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 13:17 BJT

国际油市：油价跌至四年低点，OPEC会议减产希望渺茫

指标布兰特原油期货 一度跌逾1美元，至每桶76.28美元，为2010年9月以来最低。美国原油期货 跌幅也一度超过1美元，至日低每桶72.61美元。

0444 GMT，两种指标原油扳回部分跌幅，分别报每桶76.62美元和72.82美元。

中国和美国石油库存增加提高了可利用的供应，进一步打压油价。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，11月21日止当周原油库存上升190万桶，分析师原预期增加46.7万桶。

中国的石油战略储备估计较已公布的官方计划高出一倍，这个全球最大的能源消费国利用油价下滑的时机加强在全球油市的地位。据业内和咨询机构编纂的数据，中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备，远超过官方计划的15天。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐