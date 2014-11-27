国际油市：油价跌至四年低点，OPEC会议减产希望渺茫

指标布兰特原油期货 一度跌逾1美元，至每桶76.28美元，为2010年9月以来最低。美国原油期货 跌幅也一度超过1美元，至日低每桶72.61美元。

中国和美国石油库存增加提高了可利用的供应，进一步打压油价。

中国的石油战略储备估计较已公布的官方计划高出一倍，这个全球最大的能源消费国利用油价下滑的时机加强在全球油市的地位。据业内和咨询机构编纂的数据，中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备，远超过官方计划的15天。 (完)