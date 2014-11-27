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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 13:29 BJT

澳洲股市：微幅收升，油价下跌拖累能源股

路透悉尼11月27日 - 澳洲股市周四收盘微升，银行股升势和能源股跌势几乎相抵销。布兰特原油价格跌至四年低位引发能源股下跌。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收升0.09%或4.69点至5,400.90点。上交易日大涨1.2%。

油气生产商Santos 大跌3.1%至11.61澳元；Woodside Petroleum 跌2.8%至38.47澳元。(完)
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