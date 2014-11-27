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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 14:16 BJT

韩国经济：2014年出口增幅预计为3%左右--政府官员

路透首尔11月27日 -

2014年前10个月，韩国出口较上年同期增长2.8%。

这名官员称，韩国政府也预计全年贸易顺差料在450亿左右，和去年的贸易顺差440亿接近。

韩国产业通商资源部未对今年出口和进口设立官方目标，不过韩国央行在10月最新预估中认为今年出口料成长4.0%。(完) (编译 王洋/洪曦; 审校 艾茂林/田建华)
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