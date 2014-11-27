台湾股市：两连涨续收至两个月高位，选前高档震荡但选后不看淡

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透台北11月27日 - 台湾股市周四连续第二日收涨，续创两个月收盘新高。分析师指出，随着美股在感恩节前夕创新高，台股指数持续向上攀扬，摩台指今日也偏多拉高结算，惟周末九合一大选变数当前，选前台股料高档震荡，但选后行情并不看淡。
台湾加权股价指数 收高0.47%或42.92点，报9,165.31点，为逾两个月收盘高点，前高在9月19日收报9,240.45点。今日成交初值 为827.10亿台币，上交易日修正后为755.09亿。
台新投顾协理黄文清表示，今天台股已反应美股上涨利多，稍晚美股适逢感恩节假期休市，而台股周末又有选举变数，选前料台股维持高档震档格局，明天指数区间暂看在9,200点上下50点。
“选后还是有机会上涨，12月底前可望挑战9,500点。”他说。
他并称，跟台股连动较强的美股及陆股近期皆续创新高，有望带动台股续强，且12月份为台股最有机会上涨的月份，平均上涨机率高达74%，看好选后年底行情上看9,500点。
统一台湾动力基金经理人林彦良也表示，由于美国景气持续改善，带动台湾产业获利好转，今年12月应能维持多头行情，搭配欧美圣诞节衔接农历新年旺季，波段涨势可望延续至隔年的3月。
他指出，近10年来台股加权指数各月份涨跌幅表现以12月表现最佳，除了2007年因金融风暴下跌之外，其余九个年度皆上涨，最大单月涨幅为7.99%，平均涨幅也达3.6%，上涨机率及涨幅皆是各月度之冠。
亚股今日涨跌互见，本地时间13:47时，MSCI亚太明晟除日本指数 上涨0.32%，其中陆股沪综指 续扬0.65%、韩股 上涨0.18%，日股 则是走跌0.64%、香港股市 亦跌0.46%。(完)
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0