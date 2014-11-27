台湾股市：两连涨续收至两个月高位，选前高档震荡但选后不看淡

路透台北11月27日 - 台湾股市周四连续第二日收涨，续创两个月收盘新高。分析师指出，随着美股在感恩节前夕创新高，台股指数持续向上攀扬，摩台指今日也偏多拉高结算，惟周末九合一大选变数当前，选前台股料高档震荡，但选后行情并不看淡。

台湾加权股价指数 收高0.47%或42.92点，报9,165.31点，为逾两个月收盘高点，前高在9月19日收报9,240.45点。今日成交初值 为827.10亿台币，上交易日修正后为755.09亿。

台新投顾协理黄文清表示，今天台股已反应美股上涨利多，稍晚美股适逢感恩节假期休市，而台股周末又有选举变数，选前料台股维持高档震档格局，明天指数区间暂看在9,200点上下50点。

“选后还是有机会上涨，12月底前可望挑战9,500点。”他说。

他并称，跟台股连动较强的美股及陆股近期皆续创新高，有望带动台股续强，且12月份为台股最有机会上涨的月份，平均上涨机率高达74%，看好选后年底行情上看9,500点。

统一台湾动力基金经理人林彦良也表示，由于美国景气持续改善，带动台湾产业获利好转，今年12月应能维持多头行情，搭配欧美圣诞节衔接农历新年旺季，波段涨势可望延续至隔年的3月。

他指出，近10年来台股加权指数各月份涨跌幅表现以12月表现最佳，除了2007年因金融风暴下跌之外，其余九个年度皆上涨，最大单月涨幅为7.99%，平均涨幅也达3.6%，上涨机率及涨幅皆是各月度之冠。