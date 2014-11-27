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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 14:25 BJT

日本股市：收低，日经指数期货遭做空令股市跌幅扩大

路透东京11月27日 - 日本股市周四收低，日经指数期货午盘遭遇抛压，扩大了稍早因美国疲弱经济数据和日圆走强而激发的跌势。

日本股市日经指数 收低0.8%，报17,248.50点。美国感恩节前，许多投资者颓势观望，成交量为11月10日以来最低。

市场人士称，对冲基金和证券公司因日圆汇价走强，在午后临时开设做空日经指数期货的仓位。

美元兑日圆跌至117.24，日本主要出口股受创。佳能 跌0.5%，日产汽车 跌1.6%。

日本东证股价指数(TOPIX) 跌1.0%，收报1,391.90点。JPX-日经400指数 下滑1.1%，报12,680.52点。(完)
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