《RUSSELL专栏》大宗商品行业景气繁华落尽转成空

已经能够在亚洲LNG现货价格中看到这一现象。亚洲LNG现货价格在北半球冬季前未见大幅上涨，与前两年形成了明显反差。

尽管亚洲的天然气库存处于令人放心的水准，且目前预计今年的冬季比正常情况要温和，但现货价格跌得这么多还是少见。

自夏季低点10.50美元/mmBtu(百万英热单位)升至9月末的15美元后，LNG现货价格价格随后一路下滑，在11月23日当周跌至10.10美元，创下约四年低点。

这对LNG前景来说可能是一个信号。厂商继续大举生产这种燃料，即便是利润萎缩，与此同时他们在极力降低成本。

削减成本的努力可以从新项目或扩产纷纷取消或延迟中看到，还有就是勘探支出的削减。

BREE数据显示，2013-14财年澳洲在矿业和石油领域的勘探支出较前一年度下滑12%，而且这一趋势可能将加速。

BREE称截至10月的六个月，处在可行性研究状态下的项目数量下降8个，至138个，而处在执行阶段的项目数量下降4个至44个。

这意味着当一些大宗商品克服了当前供给过剩的时候，可获得的新供给可能会减少，因生产商放弃扩张计划。

基本的信息是，那种繁荣-萧条-繁荣的老式周期仍将适用，尽管资源公司、分析师和顾问们认为，他们在预测供需态势时已取得了改善。(完)