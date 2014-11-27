《RUSSELL专栏》大宗商品行业景气繁华落尽转成空

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
已经能够在亚洲LNG现货价格中看到这一现象。亚洲LNG现货价格在北半球冬季前未见大幅上涨，与前两年形成了明显反差。
尽管亚洲的天然气库存处于令人放心的水准，且目前预计今年的冬季比正常情况要温和，但现货价格跌得这么多还是少见。
自夏季低点10.50美元/mmBtu(百万英热单位)升至9月末的15美元后，LNG现货价格价格随后一路下滑，在11月23日当周跌至10.10美元，创下约四年低点。
这对LNG前景来说可能是一个信号。厂商继续大举生产这种燃料，即便是利润萎缩，与此同时他们在极力降低成本。
削减成本的努力可以从新项目或扩产纷纷取消或延迟中看到，还有就是勘探支出的削减。
BREE数据显示，2013-14财年澳洲在矿业和石油领域的勘探支出较前一年度下滑12%，而且这一趋势可能将加速。
BREE称截至10月的六个月，处在可行性研究状态下的项目数量下降8个，至138个，而处在执行阶段的项目数量下降4个至44个。
这意味着当一些大宗商品克服了当前供给过剩的时候，可获得的新供给可能会减少，因生产商放弃扩张计划。
基本的信息是，那种繁荣-萧条-繁荣的老式周期仍将适用，尽管资源公司、分析师和顾问们认为，他们在预测供需态势时已取得了改善。(完)
(编译 朱晓军/王丽鑫/王洋; 审校 张明钧)
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0