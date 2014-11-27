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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 14:30 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收涨，出口商月末结算需求提供买盘支撑

路透首尔11月27日 - 韩元兑美元周四收高，出口商的月末结算需求提供了支撑。另外，金融当局的入市干预料将限制韩元兑日圆的涨势。

韩元/美元 在本地市场收报1,098.4韩元，周三收盘价为1,106.5韩元。（完）

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