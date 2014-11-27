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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 14:34 BJT

韩国股市：几近收平，三星电子因股票回购计划大涨

路透首尔11月27日 - 韩国股市周四近乎收平，日内稍早曾升至两个月高位，权重股三星电子的大幅涨势支撑大盘。

综合股价指数(KOSPI) 小幅上升0.06%，收报1,982.09点。

三星电子 大涨5.3%。该公司在周三交易时间之外宣布了20亿美元的股票回购计划。(完)
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