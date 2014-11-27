《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月27日

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江西高速公路 100 8 6 11/28簿记建档 国开行 AAA(大公国际) 12/1 12/2 投资集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *南京城建投 80 18 9 11/28簿记建档 工商银行 AAA(中诚信) 12/2 12/3 控股集团 中国银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *山东黄金集团 200 20 9 11/28簿记建档 中国银行 AAA(联合资信) 12/2 12/3
招商银行 AA(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中信证券 208 50 3 12/2招标 交通银行 AAA 12/3 12/4 (最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= *新兴发展集团 10 5 12 12/4簿记建档 平安银行 AA 12/5 12/8 ======================================================================================= *润华集团 4 4 12 12/4簿记建档 浦发银行 AA- 12/8 12/9 ======================================================================================= *北京顺鑫农业 4 4 12 12/4簿记建档 平安银行 AA 12/5 12/8 发展集团 ======================================================================================= 东方证券 50 25 88天 11/28招标 浦发银行 AAA 12/1 12/2 ======================================================================================= 四川省交通 100 35 12 12/1簿记建档 建设银行 AAA 12/2 12/3 投资集团 中国银行 ======================================================================================= 核电秦山联营 10 5 12 12/2簿记建档 建设银行 AA+ 12/3 12/4
工商银行 ======================================================================================= 绵阳市投资 15 15 12 12/3簿记建档 国开行 AA 12/4 12/5 控股（集团） ======================================================================================= 中油金鸿 2 2 12 12/3簿记建档 招商银行 AA- 12/5 12/8 天然气输送 ======================================================================================= 日照港 10 5 12 12/3簿记建档 浦发银行 AA+ 12/5 12/8 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *凉山州国有 11 5 5 12/2簿记建档 国开行 AA 12/3 12/4 投资发展 ======================================================================================= *申能集团 100 15 3 12/2簿记建档 建设银行 AAA 12/3 12/4
工商银行 ======================================================================================= 贵阳高科控股 20 10 5 11/28簿记建档 中信建投证券 AA 12/1 12/2 集团 浦发银行 ======================================================================================= 湖南富兴集团 15 5 5 11/28簿记建档 交通银行 AA 12/1 12/2 ======================================================================================= 淮北矿业 30 10 5 11/28簿记建档 平安银行 AA+ 12/1 12/2 ======================================================================================= 中国电力建设 9 9 5 11/28-12/1簿记 建设银行 AAA 12/2 12/3 集团 工商银行 ======================================================================================= 中国电力 100 30 永续中票 11/28-12/1簿记 招商银行 AAA 12/2 12/3 建设集团 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 北京银行
(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= 东方集团 15 7.5 3 12/1簿记建档 民生银行 AA 12/2 12/3
浦发银行 ======================================================================================= 贵州高速 40 40 7 12/1簿记建档 国开行 AA+ 12/2 12/3 公路集团 (含七年期和投资者选择权5+2品种) 工商银行 ======================================================================================= 成都交通 16 10 5 12/1簿记建档 中信银行 AA+ 12/3 12/4 投资集团 ======================================================================================= 陕西省交通 35 20 10 12/3簿记建档 中信银行 AA+ 12/5 12/8 建设集团 (第5年末附投资者回售选择权) ======================================================================================= 鄂尔多斯国资 40 10 3 12/3簿记建档 建设银行 AA 12/4 12/5 投资控股集团 ======================================================================================= 三亚凤凰 6 6 5 12/3簿记建档 光大银行 AA 12/4 12/5 国际机场 (第3年末附投资者回售选择权) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然