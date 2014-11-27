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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 17:59 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江西高速公路 100 8 6 11/28簿记建档 国开行 AAA(大公国际) 12/1 12/2 投资集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *南京城建投 80 18 9 11/28簿记建档 工商银行 AAA(中诚信) 12/2 12/3 控股集团 中国银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *山东黄金集团 200 20 9 11/28簿记建档 中国银行 AAA(联合资信) 12/2 12/3

招商银行 AA(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中信证券 208 50 3 12/2招标 交通银行 AAA 12/3 12/4 (最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= *新兴发展集团 10 5 12 12/4簿记建档 平安银行 AA 12/5 12/8 ======================================================================================= *润华集团 4 4 12 12/4簿记建档 浦发银行 AA- 12/8 12/9 ======================================================================================= *北京顺鑫农业 4 4 12 12/4簿记建档 平安银行 AA 12/5 12/8 发展集团 ======================================================================================= 东方证券 50 25 88天 11/28招标 浦发银行 AAA 　 12/1 12/2 ======================================================================================= 四川省交通 100 35 12 12/1簿记建档 建设银行 AAA 12/2 12/3 投资集团 中国银行 ======================================================================================= 核电秦山联营 10 5 12 12/2簿记建档 建设银行 AA+ 12/3 12/4

工商银行 ======================================================================================= 绵阳市投资 15 15 12 12/3簿记建档 国开行 AA 12/4 12/5 控股（集团） ======================================================================================= 中油金鸿 2 2 12 12/3簿记建档 招商银行 AA- 12/5 12/8 天然气输送 ======================================================================================= 日照港 10 5 12 12/3簿记建档 浦发银行 AA+ 12/5 12/8 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *凉山州国有 11 5 5 12/2簿记建档 国开行 AA 12/3 12/4 投资发展 ======================================================================================= *申能集团 100 15 3 12/2簿记建档 建设银行 AAA 12/3 12/4

工商银行 ======================================================================================= 贵阳高科控股 20 10 5 11/28簿记建档 中信建投证券 AA 12/1 12/2 集团 浦发银行 ======================================================================================= 湖南富兴集团 15 5 5 11/28簿记建档 交通银行 AA 12/1 12/2 ======================================================================================= 淮北矿业 30 10 5 11/28簿记建档 平安银行 AA+ 12/1 12/2 ======================================================================================= 中国电力建设 9 9 5 11/28-12/1簿记 建设银行 AAA 12/2 12/3 集团 工商银行 ======================================================================================= 中国电力 100 30 永续中票 11/28-12/1簿记 招商银行 AAA 12/2 12/3 建设集团 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 北京银行

(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= 东方集团 15 7.5 3 12/1簿记建档 民生银行 AA 12/2 12/3

浦发银行 ======================================================================================= 贵州高速 40 40 7 12/1簿记建档 国开行 AA+ 12/2 12/3 公路集团 (含七年期和投资者选择权5+2品种) 工商银行 ======================================================================================= 成都交通 16 10 5 12/1簿记建档 中信银行 AA+ 12/3 12/4 投资集团 ======================================================================================= 陕西省交通 35 20 10 12/3簿记建档 中信银行 AA+ 12/5 12/8 建设集团 (第5年末附投资者回售选择权) ======================================================================================= 鄂尔多斯国资 40 10 3 12/3簿记建档 建设银行 AA 12/4 12/5 投资控股集团 ======================================================================================= 三亚凤凰 6 6 5 12/3簿记建档 光大银行 AA 12/4 12/5 国际机场 (第3年末附投资者回售选择权) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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