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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 14:42 BJT

投行观点：花旗降华电国际评级至“中性”，因预计第四季盈利下滑

路透香港11月27日 - 投行花旗发布报告，将中国主要发电商--华电国际 的投资评级由“买入”降至“中性”，因预计第四季盈利将会下滑。

受惠于煤价下跌，华电前三季度净利同比明显增长。然花旗指出，预计华电于年末将要进行资产减值亏损2亿元人民币，加上煤价季节性走强及发电量转弱，第四季盈利料按季下降24%，按年亦跌1%。

华电H股周四午盘一度跌2.8%，至6.3港元；香港时间14:33，跌2.62%，报6.31港元。

报告并称，该行偏好大唐发电 和华润电力 ，因两家公司对煤炭成本的敏感度相对较低。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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