台湾央行：将于12月18日召开第四季理监事会议--消息

路透台北11月27日 - 一位熟知此事的消息人士周四表示，台湾央行将于12月18日召开第四季全体理监事会议。目前市场多数认为央行将维持重贴现率于1.875%不变。

台湾央行于第三季全体理监事会议中，连续13季维持重贴现率不变于1.875%。但央行总裁彭淮南表示，货币政策已由宽松转向中性。

根据路透10月所完成的调查显示，17家金融机构中有12家认为央行将维持重贴现率于1.875%不变；有五家认为台湾央行将于第四季升息半码(0.125个百分点)至2.0%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)