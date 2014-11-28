香港经济：10月访港旅客按年及按月分别升12.6%及约一成--旅发局

路透香港11月28日 - 香港旅游发展局周五公布数据显示，10月整体访港旅客按年增加12.6%，中国大陆旅客增幅18.3%，按月亦分别上升约一成及9.4%。月内其他短途地区及长途地区市场旅客按年虽录得下跌，但比9月份则上升；反映9月底开始的＂占领运动＂暂未对旅客来港造成太大打击。

10月访港旅客总人次为521.4万，其中内地旅客占77.3%为402.8万；较9月份分别多近一成及9.4%。月内短途地区市场整体旅客人次按年则跌5.1%至66.6万，但比9月则加2.5%。长途地区市场旅客人次按年减2.6%至43.22万，比9月的34万则大升27%。

月内其他新市场旅客人次按年升8.4%至8.8万，比9月份亦增16.7%。

10月份不过夜旅客人次为23万，按年升9.9%；其中153.7万为中国大陆旅客，按年增加15.8%。

今年首10个月，整体访港旅客人次累计4,987.3万，按年升12.1%；其中内地旅客人次3,869万，按年增加15.5%。

争取民主普选的占领运动于9月28日展开，至今已是62天。警方本周稍早介入对其中一个占领区旺角进行清场，目前铜锣湾及金钟仍有道路被占领。 （完）

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