欧股业绩：英飞凌第四季营业利润增长近30%，预计第一季营收下滑

路透11月27日 - 汽车和工业芯片制造商--英飞凌(Infineon Technologies) 周四表示，第四财报季营业利润增长，因工业和安全客户的需求增长。

该公司截止9月底扣除特殊项目的第四季营业利润增长27%，至1.88亿欧元(2.35亿美元)。

这比路透调查预估给出的均值1.93亿欧元低，六位受访分析师给出的预估区间为1.80亿至2.10亿欧元。