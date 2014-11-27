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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 15:08 BJT

表格：德国10月按ILO标准经季节调整的就业人数增加3.3万人--统计局

路透柏林11月27日 - 德国联邦统计局周四公布，德国10月按ILO标准经季节调整的就业人数增加3.3万人,9月为增加2.2万人。

以下为详细表格

2014年10月 2014年9月 2013年10月

就业人数 (百万，经调整) 42.704 42.671 42.298

较上月变动 +33,000 +22,000 +13,000

就业人数 (百万，未经调整) 43.006 42.896 42.598 (完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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