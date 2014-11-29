台湾选举：台湾行政院长请辞并获准，内阁全面改组

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月29日 - 台湾行政院长江宜桦周六宣布，辞去阁揆一职并已获准，内阁并将全面改组，为国民党在地方选举遭逢空前挫败负起责任。
江宜桦在记者会中称，此次败选显示执政未能到人民满意，因此愿意请辞行政院长一职，并获得总统同意 以便内阁全面改组。
台湾政治学者此前预期，国民党地方执政版图将在这次九合一大选自15席县市下滑至10-11席，但结果明显低于预期。
根据中央选举委员会的资料，国民党目前在台北市、新北市、台中市、桃园县(12月25日将升格为直辖市)、新竹县、苗栗县、彰化县、南投县、台东县、澎湖县、基隆市、新竹市、嘉义市、金门县以及连江县等15个县市执政。民进党则握有台南市、高雄市、宜兰县、云林县、嘉义县、屏东县等六个县市。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。