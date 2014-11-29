台湾选举：台湾行政院长请辞并获准，内阁全面改组

路透台北11月29日 - 台湾行政院长江宜桦周六宣布，辞去阁揆一职并已获准，内阁并将全面改组，为国民党在地方选举遭逢空前挫败负起责任。

江宜桦在记者会中称，此次败选显示执政未能到人民满意，因此愿意请辞行政院长一职，并获得总统同意 以便内阁全面改组。

台湾政治学者此前预期，国民党地方执政版图将在这次九合一大选自15席县市下滑至10-11席，但结果明显低于预期。