台湾选举：国民党台北及台中市市长参选人先后宣布败选

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月29日 - 台湾国民党籍台北市长参选人连胜文及台中市长参选人胡志强周六晚间提前宣布在本次直辖市长选举中落败。
至于台北市长选举中领先的柯文哲，其总部的计票数最新为柯文哲69万6,713票、连胜文51万9940票。柯文哲总部尚未有最新的宣布。
至于现任的台中市长候选人胡志强也提前宣布败选。
柯文哲为倾向民进党的台北市长独立参选人，现年55岁。他是台湾首所提供西式医疗服务的医疗机构--台大医院的医生和台大医学院的教授。
柯文哲日前接受路透专访时表示，如果当选台北市长，与中国交往的原则是〞马照跑、舞照跳，继续交流〞。
台北市长主要参选人的背景资料请见 (完) (台北记者组; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。