《路透晚报》--11月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低，日经指数期货遭做空令股市跌幅扩大

日本股市周四收低，日经指数期货午盘遭遇抛压，扩大了稍早因美国疲弱经济数据和日圆走强而激发的跌势。日本股市日经指数收低0.8%，报17,248.50点。美国感恩节前，许多投资者持观望态度，成交量为11月10日以来最低。日本东证股价指数(TOPIX)跌1.0%，收报1,391.90点。JPX-日经400指数下滑1.1%，报12,680.52点。

--中国股市：沪综指收升1%续创逾三年新高，受新股申购资金回流支撑

中国股市沪综指收升1%续创逾三年新高，并为连续第六个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，目前已形成蓝筹大盘股冲关整固，中小盘跟风上涨的板块轮动格局，短期连涨后虽有技术调整压力，但新股申购资金回流对大盘形成支撑，料行情出现转折的可能性不大。沪综指收报2,630.49点，大涨26.14点或1%，此前收盘高点为2011年8月4日的2,684.04点；上证A股今日成交3,386亿元人民币创历史新，上日为3,160亿。

--香港股市：收跌，投资者担忧大陆经济对A股涨势存疑

香港股市收跌，投资者对中国经济状况抱有疑问，不愿继续追逐A股涨势。恒生指数跌0.5%至24,004.28点；恒生国企指数下滑0.3%至11,013.87点。总成交量为1,417亿股。

--汇市：欧元兑美元跌至日低，此前公布西班牙通胀数据

欧元兑美元跌至日低，此前西班牙数据显示消费者物价11月跌幅超过预期，令人担忧该国陷入通缩。0846GMT，欧元兑美元报1.2480，日内下跌0.2%。不过美元表现持续受到上日美国数据低迷影响，美元兑日圆报117.44，下跌0.24%。

--欧元区公债收益率处于纪录低位，受西班牙通胀数据拖累

欧元区公债收益率徘徊于纪录低位左右，此前西班牙消费者物价指数大跌，令市场臆测欧洲央行将进一步放宽货币政策。数据显示，西班牙11月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期跌0.5%，市场原预估为下跌0.3%；10月为下滑0.2%。

德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.726%，仅略高于历史低点0.716%；西班牙及意大利10年期公债收益率双双下跌2个基点至1.96%及2.14%，均距离历史低点不远。

--国际油市：油价续创四年来新低，OPEC会议减产希望渺茫

布兰特原油价格续创四年来新低，因石油输出国组织(OPEC)本周会议看来可能不会决定减产来支撑油价。稍早布兰特原油期货一度跌75.48美元，不过0851GMT时已经回升到每桶75.98美元，但跌幅仍深达每桶1.77美元。美国原油期货下滑1.46美元，至72.23美元。

--全球金市：金价在1,200美元下方继续走低，黄金ETF持仓量下降

黄金价格连续第二天下跌，仍在每盎司1,200美元下方，因主要黄金上市交易基金(ETF)持仓量继续减少，交易员也在瑞士央行黄金储备全民公投前态度谨慎。不过美国公布暗淡经济数据后美元下跌，抑制了金价跌势。现货金一度跌至日低每盎司1,185.20美元，0824GMT削减部分跌幅报1,194.40美元。美国市场因感恩节休市，黄金成交量低迷。

--金属期市：伦铜脱离三周低位小升，美元走弱提供助力

伦敦期铜小升，美元走弱抵消了对于中国需求增速的担忧。铜价前一日曾触及三周低点。业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。分析师称市场将此更视为较为偏空的信号。0825GMT，LME三个月期铜涨0.32%，报每吨6,592.25美元。周三时该合约一度跌至6,556美元，为11月5日迄今最低。沪铜下滑0.3%，报每吨46,720元人民币。