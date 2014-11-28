《香港报摘》--信报11月28日

**头版头条**

--中国最大核能发电公司中广核 首日向散户公开招股，有投资者以高达6.19亿港元的“顶头槌飞”（公开发售最高认购额）出击，新股市场气氛急速升温。

**其他**

--就内地传媒报导指母公司国美控股已准备20亿元人民币收购华泰保险集团部分股份，国美电器 称，上市公司并没有参与该交易，故不作评论。

--中电 明年于香港的电费加幅将远低于原来预期的11.8%，公司解释，这是由于今年煤价下跌约15%。

--在亚洲经营Harvey Nichols等高档品牌的廸生创建 中期业绩转盈为亏，录得1.33亿港元亏损，因零售市场持续放缓及受若干零售固定资产大幅减值影响。（完）

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