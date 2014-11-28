《香港报摘》--信报11月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**头版头条**
--中国最大核能发电公司中广核 首日向散户公开招股，有投资者以高达6.19亿港元的“顶头槌飞”（公开发售最高认购额）出击，新股市场气氛急速升温。
**其他**
--就内地传媒报导指母公司国美控股已准备20亿元人民币收购华泰保险集团部分股份，国美电器 称，上市公司并没有参与该交易，故不作评论。
--中电 明年于香港的电费加幅将远低于原来预期的11.8%，公司解释，这是由于今年煤价下跌约15%。
--在亚洲经营Harvey Nichols等高档品牌的廸生创建 中期业绩转盈为亏，录得1.33亿港元亏损，因零售市场持续放缓及受若干零售固定资产大幅减值影响。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 雷美珍/张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。