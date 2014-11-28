《香港报摘》--经济日报11月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**头版头条**
--中广核 周四公开发售即获672亿港元孖展（融资）认购额，市场预料冻结资金可能高达千亿港元，不少券商的孖展额已经用尽。
**其他**
--香港银行公会主席兼中银香港 总裁和广北称，中国内地减幅仅40点子，未见令中港两地贷款息差大幅收窄，相信未来内地企业亦会在港借贷，人民币贷款稳步增长。
--受惠于沪港通及内地减息，规模逾五千亿港元的香港强积金由年初至今整体投资录得正回报2.17%。
--远东发展 董事总经理孔祥达称，公司与周大福和澳洲娱乐公司联手竞投澳洲赌场及度假村开发权，目前已进入最后一轮，竞争对手为中国绿地集团的财团，预计明年首季公布结果。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。