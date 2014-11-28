《香港报摘》--经济日报11月28日

**头版头条**

--中广核 周四公开发售即获672亿港元孖展（融资）认购额，市场预料冻结资金可能高达千亿港元，不少券商的孖展额已经用尽。

**其他**

--香港银行公会主席兼中银香港 总裁和广北称，中国内地减幅仅40点子，未见令中港两地贷款息差大幅收窄，相信未来内地企业亦会在港借贷，人民币贷款稳步增长。

--受惠于沪港通及内地减息，规模逾五千亿港元的香港强积金由年初至今整体投资录得正回报2.17%。

--远东发展 董事总经理孔祥达称，公司与周大福和澳洲娱乐公司联手竞投澳洲赌场及度假村开发权，目前已进入最后一轮，竞争对手为中国绿地集团的财团，预计明年首季公布结果。（完）

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