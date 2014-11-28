《香港报摘》--其他报摘重要消息11月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**明报**
--长实 执行董事赵国雄接受访问时称，今年以来集团出售香港逾3,000个住宅单位及工商物业总共套现超过250亿港元，按年升约4倍，并逐渐回复至前年的卖楼水平；若连同内地项目，估计今年全年套现金额有机会达400亿港元。
**东方日报**:
--绿城中国 称，证监会对公司主要股东出售股份予融创中国 之交易影响存疑，并认为双方不应进行交易及要求融创要向绿城提全购，因此卖方决定，在全购事宜获得解决前将不会完成交易。
--证监会近日对多家券商的互联网交易系统完成连串检视，发现不少设计及监控措施缺失；市场消息指，证监会将发出问卷调查以收集券商网上交易系统资料，业界担心证监会或收紧网上交易监管。
--利福国际 上月遭郑裕彤家族的周大福企业减持旧股后，主要股东摩根大通亦减持好仓716万股股份，套现约1.04亿港元。
**苹果日报**
--持有蒙古胡硕图焦煤项目的蒙古能源 中期业绩录得零收入，加上有约2.88亿港元的勘探及评估资产减值损失，净亏损进一步扩大至4.58亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。