《香港报摘》--其他报摘重要消息11月28日

**明报**

--长实 执行董事赵国雄接受访问时称，今年以来集团出售香港逾3,000个住宅单位及工商物业总共套现超过250亿港元，按年升约4倍，并逐渐回复至前年的卖楼水平；若连同内地项目，估计今年全年套现金额有机会达400亿港元。

**东方日报**:

--绿城中国 称，证监会对公司主要股东出售股份予融创中国 之交易影响存疑，并认为双方不应进行交易及要求融创要向绿城提全购，因此卖方决定，在全购事宜获得解决前将不会完成交易。

--证监会近日对多家券商的互联网交易系统完成连串检视，发现不少设计及监控措施缺失；市场消息指，证监会将发出问卷调查以收集券商网上交易系统资料，业界担心证监会或收紧网上交易监管。

--利福国际 上月遭郑裕彤家族的周大福企业减持旧股后，主要股东摩根大通亦减持好仓716万股股份，套现约1.04亿港元。

**苹果日报**

--持有蒙古胡硕图焦煤项目的蒙古能源 中期业绩录得零收入，加上有约2.88亿港元的勘探及评估资产减值损失，净亏损进一步扩大至4.58亿港元。（完）

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