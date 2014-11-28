港报财经评论：牛气强烈，上证攻2,900--经济日报11月28日

牛气强烈，上证攻2,900/ 林瑞芬

港股昨在结算日下略回吐，跌势有限。结算后步12月传统年结月，预计料市况稳中有升。国指昨回0.34%至11,013；恒指跌0.5%至24,004；大市成交额728亿港元。人行在7月以后，本周再暂停正回购，中国内地市场利率由此全面下跌，资金面仍强，主导A股的强势。对港股12月上旬发展较为看好，因基金经理在12月下旬基本已放软手脚等年结，加上下旬圣诞节大多经理也选择放长假。因此，港股要冲25,000，在上旬机会较大，技术上，先要确定24,000至24,200之短期阻力区能有效突破。

目前港股都是由国指所主导，国指又为A股所主导。上证连涨六日，沪、深股市成交额昨又勇破六千亿港元，报6,185亿人民币，周一至周四平均都在5,500亿港元以上，资金膨胀。港股虽已开通“沪港通”，成交额也不足1,000亿港元，中、港两地的交投量愈拉愈远，真是今时不同往日！要在股场找机遇，确不能将眼光只局限港股，A股牛气之势感强烈，好好摸索。对门外汉来讲，摸索可能有三个捷径：一是挑选有A、H股同步上市的中资股研究，话晒这么多年了解过相关股史。二是挑选A股中的行业龙头股研究。三是挑选香港股市没有或缺乏的该类股份的A股研究，如军工股、自贸区概念股等。老实讲，现在还忙过以前，以前每个交易日净系看港股行情，但现在连A股行情都要看埋。

综合上周五中国内地公布减息之后，券商与内险股被视为最大得益，连续急涨，而周三及周四，中、港内银股都冲涨上来，也值得深思。因为内银股在不对称减息情况下，息差可能收窄为不利，更有中银国际预测银行业的净利润增速可能在2015年转为负，是近十年首次出现。而博企业融资成本减经济改善降违约风险就是更长远之预计结果，但内银股周三、四都上冲，一是表示投资者对中、长期经济可改善面很乐观，一是市场太多热钱，迫扫货扫起指数，都要夹硬挟内银股上。上证指数过去六个交易日累计升幅近200点，昨收报2,630，短期也有戒心谷埋内银股可能预测短期升势暂近尾声，高位略作整固，未必大跌，以涨势逐步放缓或微调步伐调整，小回大涨，再部署下一轮攻势，挑战2,900。

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4G竞争势加剧，联通增长最强/ 余少文

中国内地股市续升，但国企指数却高开走低，小心短期调整，至于中国内地4G市场竞争将会更激烈，中国移动 挑战更大，中国联通 盈利前景最强。国企指数昨日一度高见11,227点，可惜最后倒跌收场，全日跌37点或0.3%，收报11,013点，成交额217亿港元，如由全日高位计算更跌213点，有“单日转向”味道，同时只有25%主板H股可以逆市上升；红筹指数则跌14点或0.3%，收报4,537点，成交额54亿港元。

由于国指持续上升一周，由10,300点水平升至昨日高位，一周升幅达9%，部分技术指标开始超买，指数短期出现调整是正常现象，只是指数今周才升破100天平均线，会是指数调整的支持所在。相反，若守稳100天平均线，过去一个多月的反覆上升趋势可持续下去，12月可升至11,440点水平，所以整体走势仍偏好。至于工信部发布文件，公开征求对《关于开放宽带接入市场的意见（征求意见稿）》的意见，包括鼓励民营企业参与宽带接入网络设施和运营等，并有包括上海、杭州、广州、重庆等16个城市为首批试点。尽管民企打入宽带市场仍有一段日子，未来一两年对中国电信 又或联通的宽带业务影响有限，反而目前的4G竞争对三大电讯商的影响更大，尤其中移动今年盈利显着回落后，市场憧憬4G可支撑其明年盈利得以同比持平，摆脱盈利下跌走势。

过去都指出，中移动去年底推出4G后，抢得先机，一度令中电信的3G上客量急降，而其4G上客量又提早突破5,000万户目标，并希望今年可达7,000万户。虽然中移动明年目标为1亿用户，预期不少会由现有逾2.4亿户的3G转到4G，但亦要面对市场更激烈的竞争，如早年3G，因为预期FDD明年推出后，可加大中电信和联通的4G竞争力，一定会抢占中移动目前的4G市占率。摩根大通报告亦指出，中移动的TDD技术好过预期，预期第三期网络建设推出，计划中的4G基站可达35.6万个，明年增至100万个，届时4G覆盖将接近现有网络，但中移动希望提升4G用户来刺激数据需求，只是联通和中电信已加入4G战团，会加快农村地区的基站建设，也会增加三大电讯巨头的混战机会。

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