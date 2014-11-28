港报财经评论：欧股黑马姿态初露--信报11月28日

欧股黑马姿态初露/ 习广思

美国周四感恩节休息，周五只得半日市，但昨天港股仍有729亿港元成交，恒指下跌0.45%，表现不差。中国内地Ａ股牛气冲天，沪深300指数升1.16%，成交逾6,000亿人民币，创新高。不过，A股短期超买，RSI超过80，过往几年到了此水平，就代表离回吐的时候不远了，未入市的投资者，宜待回调后再作部署。中国、日本、欧洲的央行近月先后为金融市场包底，反映风险的波动指数（VIX）回到近年的底部，风险胃纳上升，未来两三个月环球股市可博。

人民银行于昨天下午召开电话会议，部署明年1月推出存款保险制。这项改革讨论多时，现在终于可以出台，标志着中国的金融改革将加快，存保制是利率市场化的先决条件，利率市场化则让贷款可流向最有效益的地方及项目，是提升中国经济增长质量的重要宏观手段。理论上，此改革方向是正确的，但落实起来却对银行业冲击颇大，特别是大型银行的优势将减退，中小型银行可藉着存保制吸纳更多存户。老习向各位回顾一下近两个多月环球股市的走势，反映环球股市走向的MSCI环球指数，过去两个多月走出一个V形走势，可说是败也央行，成也央行。今年9月18日，该指数开始急跌，其中一个重要原因来自欧洲。

当日欧洲央行推出定向长期再融资操作（TLTRO），原意是央行以近乎零息向银行借出较长期的贷款，再由后者转贷予家庭及非金融企业，以刺激实体经济，但有关计划落笔打三更。市场人士原本预期银行会借入1,000亿至3,000亿欧罗，怎料实际只得826亿欧罗。全球金融市场因而担心欧洲经济前景，股市急转直下。正如金融海啸期间，各国央行及政府在救与不救经济之间稍有犹豫，金融市场便会大幅波动，压迫官方采取果断行动。事后看来，9月18日后的情况也是如出一辙。过去个多月，主要央行纷纷出招刺激经济，日本央行于10月31日加码量化宽松，该国公共退休基金大幅调高在日股及海外股市的投资；11月6日，欧洲央行议息会议后，全体管理委员会成员一致通过万亿欧罗的买债计划。

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受制117关，日圆续疲软/ 苏子

昨天欧洲入市后，美元兑日圆曾低见117.2日圆水平，与在本月17日的117.05日圆上升阻力位十分接近，此阻力目前已成为汇价回落时的关键支持位。短线而言，美元兑日圆只要没有失守此支持收市，圆汇料会向下作出更深的调整市。前晚英镑兑美元突破1.5737美元的近期反覆区顶部阻力后，一度急升至1.5806美元高位，此高位刚好与20天平均线阻力相若，但昨天的高位仅见1.5826美元便乏力再升，20天平均线更得而复失，并一度回落至1.5743美元水平才能回稳过来。上述的反覆区顶部阻力位，已成为汇价目前回落时的重要支持位，只要昨晚美国市未见进一步回落至此支持以下波动及收市，整体走势仍以向上为主。一旦再次回升至20天平均线阻力以上，并在之上收市，汇价将会朝着1.60美元心理关口迈进。

澳元兑美元经过本周早段的急挫后，终于成功在本周三止跌回升，并且在日线图上呈现利好后市的近似锤头形态。昨天澳元兑美元进一步上升，并一度突破本周二的0.8605美元高位，但破位后仅多升10点子至0.8615美元水平便乏力再升。目前澳元兑美元的调整只要没有明显低于本周三的0.8545收市价，短线走势仍可看高一线，稍后若能顺利突破10天及20天平均线阻力收市，配合日线MACD自10月上旬开始，已呈现底背驰利好讯号来看，相信澳元兑美元甚高机会在本周三的0.8475美元低位见了短期重要底部，故届时的走势已不宜再看淡了，反而更可采取趁低买入的策略，博汇价可以进一步突破50天平均线阻力，并朝着上月下旬的0.8911美元高位迈进。

黄金兑美元连日来的反弹一直受制于50天平均线阻力。昨天欧洲入市前曾急挫，并随后触发1,190以下的止蚀沽盘后，才止跌回升，随后更完全收复早段的所有跌幅，此为利好讯号。如昨晚可以进一步升至1,200水平附近或以上收市，料可克服上述的平均线阻力，并挑战1,208关键阻力。

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