港报社评：首要修复秩序，再建各方对话平台--星岛日报11月28日

警方成功开通了旺角亚皆老街和弥敦道，主要道路恢复正常秩序，但是示威群众尚未完全退场，仍有人在街头「打游击」，与警方对峙。今晚放工后，警方势必重兵驻守，不容现场街道重新被示威者占领，这也是绝大部分市民的意愿。

警方在今次行动中展示强硬态度，是吸收了以往的经验，在清场后维持大量警力部署在现场一带，严密防守，不容示威者有半点机会重新占领弥敦道，或转而占领其他路面，以免清场行动前功尽废。

这阵子旺角一带的「游击战」，警方丝毫不退让。当激进群众明白到持续打下去都不能达到堵路目标，自己筋疲力竭，被打和被捕的风险又大，最后会知难而散，这是各方预计之内。

对泛民来说，乱局持续得愈久，泛民的民望就愈挫。政府民望回升，与泛民民望下滑形成此消彼长之势，对泛民是明显不过的警号。泛民与其只是找一些空子批评和谴责，不如采取积极态度，找办法来化解冲突，为堵塞在香港和自己面前的困局，打造一条出路。

「畀条路香港行」，建制、泛民和中间派都要负起责任。政制争议发展到今天的地步，是因为激进强硬派得势，硬碰导致社会撕裂内伤，各方皆输，香港为此付出的代价，有目共睹。若不休战，恐怕会把香港推向末路。

现在危机逐步纾缓，社会渐渐恢复秩序，需要从政治层面寻求化解冲突的办法。政府行将就2017年普选特首办法进行第二轮谘询，时间紧逼，中间温和人士，宜加倍发力，搭建各方对话沟通的平台，务求在坚守法治的原则下，为香港在2017年和以后的政制发展谋求出路。

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