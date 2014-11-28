港报社评：泛民不合作瘫痪政府伤害社会民情或反弹--明报11月28日

过去两个月，社会聚焦占领运动。立法会去月中复会之后，泛民阵营开展不合作运动，意图瘫痪政府施政，只因未若霸占干道即时冲击市民生活与生计，暂时未获社会重视。由于泛民议员「拉布」，议事基本上处于半停顿状态，若无休止持续下去，影响将会极其深远。

泛民议员与政府斗法，都是政治挂帅。泛民议员辩称在议会的举措是监察政府。然而，他们既然表明不合作在先，则他们目前在议会所做的就是彻头彻尾的政治斗争行为；当议事以此为主导，会否实事求是、是否符合公众和社会最大利益，就会成为疑问。

泛民议员与政府在议会对峙，除了摆政治姿态，应该还有政治计算的考量。有泛民人士认为，今次占领运动激发大批被认为对政治冷感的市民、特别是年轻一代积极参与，因而估计运动使泛民支持者增添了生力军。可是占领运动历经市民较广泛支持到民意逆转，市民已经闻占领而气愤，导致学联与学民思潮一度到社区摆街站宣扬占领理念而被坊间批评，这种情形确切反映市民对占领扰民的厌倦。

泛民议员在议会里大搞对抗，以伤害政府来争取普选，按占领运动的民意逆转，这个算盘能否打得响，泛民议员应以更客观研判，勿堕入占领运动的窠臼。

泛民议员在议会的作为，社会上开始反弹，例如工会商会组成大联盟反对「拉布」，还有报导指政府想绕过工务小组，就工程直接向财委会申请拨款。我们认为绕过工务小组构思有悖政治伦常，万万不可轻举妄动。这场政治斗争，泛民实际上是冲击体制，政府的责任应该是扞卫体制，若政府因为政治需要而强行推动政务，其后果恐怕不得民心。

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