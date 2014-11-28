港报社评：泛民不合作瘫痪政府伤害社会民情或反弹--明报11月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
过去两个月，社会聚焦占领运动。立法会去月中复会之后，泛民阵营开展不合作运动，意图瘫痪政府施政，只因未若霸占干道即时冲击市民生活与生计，暂时未获社会重视。由于泛民议员「拉布」，议事基本上处于半停顿状态，若无休止持续下去，影响将会极其深远。
泛民议员与政府斗法，都是政治挂帅。泛民议员辩称在议会的举措是监察政府。然而，他们既然表明不合作在先，则他们目前在议会所做的就是彻头彻尾的政治斗争行为；当议事以此为主导，会否实事求是、是否符合公众和社会最大利益，就会成为疑问。
泛民议员与政府在议会对峙，除了摆政治姿态，应该还有政治计算的考量。有泛民人士认为，今次占领运动激发大批被认为对政治冷感的市民、特别是年轻一代积极参与，因而估计运动使泛民支持者增添了生力军。可是占领运动历经市民较广泛支持到民意逆转，市民已经闻占领而气愤，导致学联与学民思潮一度到社区摆街站宣扬占领理念而被坊间批评，这种情形确切反映市民对占领扰民的厌倦。
泛民议员在议会里大搞对抗，以伤害政府来争取普选，按占领运动的民意逆转，这个算盘能否打得响，泛民议员应以更客观研判，勿堕入占领运动的窠臼。
泛民议员在议会的作为，社会上开始反弹，例如工会商会组成大联盟反对「拉布」，还有报导指政府想绕过工务小组，就工程直接向财委会申请拨款。我们认为绕过工务小组构思有悖政治伦常，万万不可轻举妄动。这场政治斗争，泛民实际上是冲击体制，政府的责任应该是扞卫体制，若政府因为政治需要而强行推动政务，其后果恐怕不得民心。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。